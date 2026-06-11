Работника спортклуба «Сормович» избили в Нижнем Новгороде

Работник спортивного клуба в Нижнем Новгороде пострадал в результате нападения неизвестного. Его избили утром 9 июня. Подробностями происшествия поделились в Гострудинспекции.
Как стало известно, пострадавшим оказался сотрудник спортклуба «Сормович». У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленную рану лица и ушиб мягких тканей головы.
В настоящее время в ситуации разбираются трудовые инспекторы. Им предстоит установить подробности и обстоятельства случившегося.
Ранее специалистов ведомства заинтересовали публикации о якобы имеющейся задержке зарплаты в баскетбольном клубе. При этом в БК «Нижний Новгород» опровергли информацию о невыплатах денежного вознаграждения работникам.