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Работника спортклуба «Сормович» избили в Нижнем Новгороде

Он получил сотрясение мозга и другие травмы.

Источник: Живем в Нижнем

Работник спортивного клуба в Нижнем Новгороде пострадал в результате нападения неизвестного. Его избили утром 9 июня. Подробностями происшествия поделились в Гострудинспекции.

Как стало известно, пострадавшим оказался сотрудник спортклуба «Сормович». У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленную рану лица и ушиб мягких тканей головы.

В настоящее время в ситуации разбираются трудовые инспекторы. Им предстоит установить подробности и обстоятельства случившегося.

Ранее специалистов ведомства заинтересовали публикации о якобы имеющейся задержке зарплаты в баскетбольном клубе. При этом в БК «Нижний Новгород» опровергли информацию о невыплатах денежного вознаграждения работникам.