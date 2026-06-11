Развод или обои: жители Челябинска признались, из-за чего ругаются при ремонте

К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито», которые провели исследование среди экономически активного населения города. Опрос показал, что ровно половина челябинцев прямо сейчас либо уже находятся в состоянии ремонта, либо планируют начать его в ближайшее время. Активнее всего обустройством дома занимаются люди в возрасте от 35 до 44 лет — среди них таких набралось 65%.
Чаще всего жители города планируют ограничиться обычным косметическим ремонтом (44%) или просто хотят слегка освежить интерьер без масштабных разрушений (25%). Капитальные работы во вторичном жилье ждут 13% опрошенных, а 8% честными усилиями пытаются переделать чьи-то чужие неудачные строительные огрехи. Интересно, что 6% челябинцев делают ремонт исключительно ради последующей перепродажи или сдачи жилья в аренду — в основном на этом пытаются заработать молодые люди от 18 до 24 лет.
В список самых ходовых товаров для обновления жилья у челябинцев попали краска (51%), строительные смеси (46%), плитка или ламинат (46%), а также новые розетки и выключатели (43%). В среднем горожане рассчитывают потратить на все задумки около 250 тысяч рублей. При этом почти половина опрошенных (44%) мечтают уложиться в бюджет до 100 тысяч рублей, и лишь 3% готовы выложить за идеальный интерьер более миллиона рублей.
Главным поводом для домашних скандалов во время закупок и отделки становится выбор стиля будущего интерьера — из-за этого ругаются 32% пар. Ещё 27% спорят из-за конкретного цвета стен или дизайна плитки. Примечательно, что у 17% представителей молодого поколения (зумеров) конфликты вспыхивают из-за их желания во что бы то ни стало воплотить в обычной челябинской квартире сложные дизайнерские идеи из соцсети Pinterest.
К слову, семейные конфликты, споры со школами, кибермошенничество и защита прав детей участников СВО остаются одними из самых частых тем обращений к уполномоченному по правам ребёнка в Челябинской области. Об этом рассказала детский омбудсмен Евгения Майорова. Она также объяснила, почему некоторым семьям особенно сложно помочь и как защитить подростков от преступников в интернете.