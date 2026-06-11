Развод или обои: жители Челябинска признались, из-за чего ругаются при ремонте

В список самых ходовых товаров для обновления жилья у челябинцев попали краска (51%), строительные смеси (46%), плитка или ламинат (46%), а также новые розетки и выключатели (43%). В среднем горожане рассчитывают потратить на все задумки около 250 тысяч рублей. При этом почти половина опрошенных (44%) мечтают уложиться в бюджет до 100 тысяч рублей, и лишь 3% готовы выложить за идеальный интерьер более миллиона рублей.