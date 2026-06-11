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Каллас выбесила даже своих коллег: Дмитриев прокомментировал решение ЕС по главе евродипломатии

Дмитриев: Кае Каллас удалось вызвать раздражение у всех.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас вызвала раздражение у всех. Он заметил, что евродипломат могла выбесить даже собственных коллег, иначе как можно прокомментировать решение о расформировании блока Каллас.

«Кае удалось вызвать раздражение у всех», — резюмировал Дмитриев в соцсети X, прокомментировав публикацию Financial Times.

Напомним, Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила о планах ЕС реорганизовать дипломатическую службу из-за ее неэффективности и недовольства работой Каллас.

Ранее KP.RU о последнем дерзком заявлении Каллас, которое противоречит всем международным нормам. Евродипломат по факту решила узаконить пиратство.

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