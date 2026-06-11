Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и Генконсул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров обсудили перспективы сотрудничества

«Качество образования в сибирских вузах не уступает столичным университетам. Мы будем работать, чтобы число наших студентов в ИРНИТУ возрастало с каждым годом. Выпускники российских вузов всегда востребованы на таких крупнейших горно-металлургических комбинатах, как Навоийский и Алмалыкский. Костяк инженеров на этих предприятиях обучался в России».