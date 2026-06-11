Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и Генконсул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров обсудили перспективы сотрудничества

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ИРНИТУ 10 июня с визитом побывал Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Аслам Акбаров. Руководство вуза обсудило с Генконсулом перспективы сотрудничества и развития академических связей с Республикой Узбекистан.
В ходе встречи ректор ИРНИТУ Михаил Корняков отметил, что политех очень заинтересован в абитуриентах и студентах из Узбекистана:
"В настоящее время в ИРНИТУ обучаются 104 узбекских студента, из них 42 — на бюджетной основе.
Наш вуз предлагает много возможностей для успешного обучения и адаптации иностранных студентов. Учащиеся могут поступить на бюджетные места по квоте Правительства РФ, которая включает бесплатное обучение, место в общежитии и стипендии.
Мы проводим большую работу на территории Узбекистана, чтобы донести информацию о нашем университете выпускникам школ".
Сотрудники университета ежегодно участвуют в международных образовательных выставках, организуемых Русским домом в Узбекистане. Регулярно проходят профориентационные мероприятия в Ташкенте, Намангане, Фергане, Самарканде, Алмалыке.
По информации руководителя дирекции международной деятельности Анны Мелентьевой, наиболее популярные направления подготовки среди узбекских студентов — это горное дело, информационные системы и программирование, нефтегазовое дело, строительство, экономика, электроэнергетика и электротехника.
ИРНИТУ проводит олимпиаду для граждан Узбекистана, поступающих на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Всем победителям единоразово компенсируется проезд от Узбекистана до Иркутска, магистрантам и аспирантам — назначается дополнительно ежемесячная стипендия.
«В ИРНИТУ сейчас проходят обучение три аспиранта из Узбекистана. Аспирант Икрамов Зиёвиддин работает инженером-исследователем в департаменте геоэкологии Сибирской школы геонаук. Это талантливый, перспективный молодой ученый», — отметила Анна Мелентьева.
Она также рассказала, что ключевыми партнерами политеха являются восемь вузов Узбекистана — Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Ташкентский международный университет Кимё, Навоийский государственный горный институт и др.
"Наш вуз активно реализует проекты в области поддержки русского языка. Ежегодно в июне в Иркутском политехе проходит международная студенческая летняя школа. Участники в течение двух недель изучают русский язык бесплатно. Начиная с 2021 года, обучение уже прошли 70 студентов из разных стран, включая 20 ребят из Ташкентского международного университета Кимё.
Также у нас есть летняя школа повышения квалификации для преподавателей русского языка. В 2024—2025 годах 11 преподавателей РКИ из Узбекистана прошли повышение квалификации", — сообщила Анна Мелентьева.
Генконсул Аслам Акбаров выступил за расширение партнерских отношений между ИРНИТУ и вузами Узбекистана:
«Качество образования в сибирских вузах не уступает столичным университетам. Мы будем работать, чтобы число наших студентов в ИРНИТУ возрастало с каждым годом. Выпускники российских вузов всегда востребованы на таких крупнейших горно-металлургических комбинатах, как Навоийский и Алмалыкский. Костяк инженеров на этих предприятиях обучался в России».
Стороны обсудили перспективы целевой подготовки кадров для узбекских предприятий.
Кроме того, Михаил Корняков предложил узбекским компаниям участвовать в Днях карьеры, когда на площадке ИРНИТУ собираются сотни работодателей, выстраивая диалог с потенциальными молодыми специалистами.
Генконсул Аслам Акбаров поблагодарил руководство университета за теплый прием и пригласил политеховцев на Дни Сибири в Узбекистане, которые пройдут в октябре.
Визит завершился встречей с узбекскими студентами, которые обучаются в иркутских вузах.
Фото Арсения Чекмарева с сайта вуза.