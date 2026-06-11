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В Красноярском крае более 8 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

В Красноярском крае продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня выпускники сдают экзамены по обществознанию и физике.

В Красноярском крае продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня выпускники сдают экзамены по обществознанию и физике. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

ЕГЭ по обществознанию выбрали 5746 человек, физику сдают 2605 участников. В регионе открылись 123 пункта проведения экзамена, 38 из них находятся в отдаленных территориях. Печать заданий прошла в штатном режиме, все выпускники приступили к работе.

Экзамен по обществознанию длится 3 часа 30 минут. Участникам нужно выполнить 25 заданий по темам «Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика» и «Право». Минимальный балл для получения аттестата составляет 42.

ЕГЭ по физике длится 3 часа 55 минут. Работа включает 26 заданий. Выпускники должны показать знание физических законов и понятий, умение решать задачи, пользоваться формулами и работать с экспериментальными данными. Минимальный балл для получения аттестата составляет 36.

Результаты экзаменов по физике и обществознанию станут известны не позднее 25 июня. Следующий ЕГЭ пройдет 15 июня. В этот день выпускники сдадут биологию, географию и письменную часть экзамена по иностранным языкам.

«Основная волна ЕГЭ проходит в Красноярском крае в штатном режиме. Первые результаты по химии, литературе и истории ожидаем не позднее 15 июня», — отметила министр образования края Татьяна Гридасова.