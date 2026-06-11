В Красноярском крае более 8 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

ЕГЭ по обществознанию выбрали 5746 человек, физику сдают 2605 участников. В регионе открылись 123 пункта проведения экзамена, 38 из них находятся в отдаленных территориях. Печать заданий прошла в штатном режиме, все выпускники приступили к работе.