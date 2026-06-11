На красноярском рынке уничтожили почти 30 кг мяса из-за нарушений

В Красноярске на продуктовом рынке «Енисейский привоз» у предпринимателя выявили нарушения при продаже мяса. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Проверка касалась предпринимателя, который продавал баранину, говядину и субпродукты. Специалисты установили, что охлажденную баранину и бараньи почки реализовывали без ветеринарно-санитарной экспертизы и необходимых сопроводительных документов в системе «Меркурий».
Также были нарушены условия хранения говядины. Мясо лежало на полу без поддонов, на картонной подложке. Кроме того, предприниматель вовремя не гасил ветеринарные сопроводительные документы. По закону это нужно делать в течение 24 часов после поступления продукции в торговую точку. В итоге из оборота изъяли 28,3 кг мяса и субпродуктов. Продукцию уничтожили в специализированной организации под контролем ветеринарных специалистов.
Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф 30 тыс. рублей. Информацию по итогам инспекционного визита направили в прокуратуру Красноярского края.