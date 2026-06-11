На красноярском рынке уничтожили почти 30 кг мяса из-за нарушений

Также были нарушены условия хранения говядины. Мясо лежало на полу без поддонов, на картонной подложке. Кроме того, предприниматель вовремя не гасил ветеринарные сопроводительные документы. По закону это нужно делать в течение 24 часов после поступления продукции в торговую точку. В итоге из оборота изъяли 28,3 кг мяса и субпродуктов. Продукцию уничтожили в специализированной организации под контролем ветеринарных специалистов.