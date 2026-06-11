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Стало известно, на сколько в России подешевели огурцы и помидоры

Росстат отчитался о динамике цен на отдельные виды продуктов по итогам мая 2026 года. Наиболее заметное удешевление зафиксировано среди овощей.

Росстат отчитался о динамике цен на отдельные виды продуктов по итогам мая 2026 года. Наиболее заметное удешевление зафиксировано среди овощей.

Так, за месяц стоимость огурцов сократилась на 25,9%, а помидоров — ещё сильнее, на 27,1%. Сладкий перец тоже потерял в цене, хотя и не так резко: минус 12,2% к апрельским показателям.

Среди фруктов снижение оказалось скромнее. Цены на апельсины опустились на 3,7%, бананы — на 3,1%. При этом белокочанная капуста и репчатый лук подорожали: их рост составил 10,6% и 6,8% соответственно.

Мясная продукция показала разнообразие в изменении уровня цен. Говядина, курятина и индейка прибавили незначительно — 0,6% и 0,4%. Свинина (исключая бескостные куски) стала немного доступнее: минус 0,9%.

В категории рыбных товаров и морепродуктов выросли расценки на замороженную рыбу. Разделанная прибавила 1,7%, неразделанная — 1,3%.

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