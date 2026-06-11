В аэропорту Перми объявили о задержке прилета рейсов из Сургута и Шарм-эль-Шейха

Прилет авиарейса ЮТ 205 из Сургута перенесли с 12:50 на 15:30, FV 5970 из Шарм-эль-Шейха — с 13:05 на 14:48. Вылет авиарейса ЮТ 206 из Перми в Сургут задерживается с 13:50 до 15:15.