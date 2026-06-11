В Липецкой области состоится автопробег по туристическому маршруту

Пробег на машинах «Сказки и легенды Липецкой земли: едем на авто из Ельца в Каменку» состоится 22−23 июня в Липецкой области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Участники проведут тест-драйв туристического маршрута, проверят инфраструктуру, соберут экспертные оценки и покажут, как красиво, безопасно и комфортно можно путешествовать на автомобиле. В колонне поедут представители органов власти, предприниматели, эксперты и профессионалы туриндустрии.
Автопробег стартует в городе Ельце и продолжится ночевкой в археологическом парке «Аргамач». Утро следующего дня начнется в Задонском округе. Далее маршрут ведет к Кудыкиной горе. Туристам покажут, где можно вкусно пообедать, выпить ароматный кофе, комфортно остановиться на ночь. Также они узнают, какие объекты обязательно стоит посетить.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.