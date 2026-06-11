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Падение с самокатов стало самой частой летней травмой у юных нижегородцев

Также дети получают травмы на батутах.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцам рассказали о пяти травмах, которые дети чаще всего получают летом. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По информации источника, число детских госпитализаций возрастает вдовое в период с конца мая до начала сентября. Чаще всего несовершеннолетние поступают в больницы после падения с электросамокатов: в большинстве случаев они ездят на СИМ без защиты.

Также дети травмируются при прыжках на батуте. Компрессионные переломы можно получить из-за разного веса ребят. Эксперты настоятельно рекомендуют запускать на батут одного ребенка.

В список включили и падения с высоты. Чтобы избежать трагедий, необходимо выбирать только вертикальное проветривание комнат или специальные замки-блокираторы на окна в квартире.

Страшный рейтинг также пополнился «тихими утоплениями». Родителям напомнили, что нельзя отводить взгляд от ребенка ни на секунду, если он находится в водоеме или рядом с ним. Дети не могут звать на помощь из-за мгновенного спазма гортани.

Топ летних травм заключила кумулятивная солнечная реакция. Как уточнил Алексей Никонов, до 80% УФ-повреждений, которые во взрослом возрасте могут привести к меланоме, человек получает до совершеннолетия. Важно использовать SPF-защиту, головной убор и отказаться от посещения пляжа в период с 11:00 до 16:00.

Ранее мы писали, что дело о гибели подростка на водоеме в нижегородском экопарке дошло до главы СК Александра Бастрыкина.