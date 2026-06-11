Падение с самокатов стало самой частой летней травмой у юных нижегородцев

Страшный рейтинг также пополнился «тихими утоплениями». Родителям напомнили, что нельзя отводить взгляд от ребенка ни на секунду, если он находится в водоеме или рядом с ним. Дети не могут звать на помощь из-за мгновенного спазма гортани.