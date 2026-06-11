В Дудинке водитель грузовика получил 2 года за смерть 15-летней школьницы

Днём 14 февраля 15-летняя жительница Дудинки в яркой куртке со светоотражателями переходила дорогу на перекрёстке улиц Полярной и Северного обхода. Погода была ясной, видимость хорошей. Водитель грузовика с прицепом, выезжая с второстепенной дороги, повернул направо, не уступил пешеходу и выехал на встречную полосу. Девочка оказалась под колёсами и погибла на месте от тяжёлых травм.