В Дудинке водитель грузовика получил 2 года за смерть 15-летней школьницы

Суд приговорил водителя грузовика к двум годам принудительных работ за сбитую насмерть 15-летнюю школьницу в Дудинке. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Днём 14 февраля 15-летняя жительница Дудинки в яркой куртке со светоотражателями переходила дорогу на перекрёстке улиц Полярной и Северного обхода. Погода была ясной, видимость хорошей. Водитель грузовика с прицепом, выезжая с второстепенной дороги, повернул направо, не уступил пешеходу и выехал на встречную полосу. Девочка оказалась под колёсами и погибла на месте от тяжёлых травм.
Позже выяснилось, что грузовик был без техосмотра и тахографа. Специальный эксперимент подтвердил: из кабины пешеход был виден издалека, остановиться было реально. Водитель раскаялся, в суде не оправдывался.
Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть по неосторожности» и приговорил к двум годам принудительных работ с удержанием 10% в доход государства, а также лишил прав на два года.
С владельца грузовика взыскали в пользу отца девочки 746 тысяч рублей компенсации морального вреда и расходов. Ранее автовладелец уже выплатил матери погибшей 1 миллион рублей, а водитель передал родителям 200 тысяч рублей.
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