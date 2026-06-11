Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники МЧС выявили «серьезные нарушения» на пяти популярных пляжах области

По данным пресс-службы ведомства, отдыхающие не имеют там удобств, а спасатели — квалификации.

В Калининградской области продолжаются проверки пляжей, инициированные областной прокуратурой и инспекторами ГИМС МЧС. В ходе рейдов на побережье Зеленоградского округа специалисты обследовали пять популярных пляжей: «Лесной», «Куликово», «Сокольники», а также «Западный» и «Восточный».

«Несмотря на старт сезона, идеальной картины не обнаружилось, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. — Проверка выявила ряд серьезных нарушений: на некоторых участках не хватает спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих квалификацию. Кроме того, отдыхающие могут столкнуться с отсутствием элементарных удобств — туалетов и информационных стендов».

Ранее прокуратура и сотрудники ГИМС МЧС в ходе проверки выявили нарушения на калининградских пляжах на озёрах Голубые и Шенфлиз, а также в районе СНТ «Мечта».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше