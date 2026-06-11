Сотрудники МЧС выявили «серьезные нарушения» на пяти популярных пляжах области

В Калининградской области продолжаются проверки пляжей, инициированные областной прокуратурой и инспекторами ГИМС МЧС. В ходе рейдов на побережье Зеленоградского округа специалисты обследовали пять популярных пляжей: «Лесной», «Куликово», «Сокольники», а также «Западный» и «Восточный».
«Несмотря на старт сезона, идеальной картины не обнаружилось, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. — Проверка выявила ряд серьезных нарушений: на некоторых участках не хватает спасательного оборудования, а у части спасателей не оказалось документов, подтверждающих квалификацию. Кроме того, отдыхающие могут столкнуться с отсутствием элементарных удобств — туалетов и информационных стендов».
Ранее прокуратура и сотрудники ГИМС МЧС в ходе проверки выявили нарушения на калининградских пляжах на озёрах Голубые и Шенфлиз, а также в районе СНТ «Мечта».