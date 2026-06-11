В Курском музее археологии откроется выставка «Головной убор Южной Руси»

«Народный костюм невозможно представить без головного убора — он был визитной карточкой, оберегом и украшением женщины. На выставке мы покажем подлинные предметы X-XI веков и современные реконструкции. А в день открытия участницы клуба “Путь Предков” устроят настоящий “показ мод” и расскажут, как наши предки создавали свой неповторимый образ», — отметил заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Алексей Симоненков.