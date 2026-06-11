В Курском музее археологии откроется выставка «Головной убор Южной Руси»

Выставка «Головной убор Южной Руси» начнет работать 13 июня в Курском государственном музее археологии при поддержке федерального проекта «Пушкинская карта» нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в учреждении культуры.
Экспозиция познакомит посетителей с наследием Днепровского Левобережья конца X-XI веков. Гости увидят подлинные артефакты X-XI веков из фондов музея: головные венчики, спиралевидные и лучевые височные кольца, украшения из стекла и цветных металлов. Ярким дополнением станут исторические реконструкции женских головных уборов, выполненные участниками Курского военно-исторического клуба «Путь Предков». Выставка продолжит работу до 9 августа.
«Народный костюм невозможно представить без головного убора — он был визитной карточкой, оберегом и украшением женщины. На выставке мы покажем подлинные предметы X-XI веков и современные реконструкции. А в день открытия участницы клуба “Путь Предков” устроят настоящий “показ мод” и расскажут, как наши предки создавали свой неповторимый образ», — отметил заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Алексей Симоненков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.