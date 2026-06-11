На месте смертельного ДТП в Екатеринбурге образовался мемориал, люди несут цветы и игрушки

Трагедия произошла 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта — Малышева у Храма «Большой Златоуст». Водителю автобуса № 81 стало плохо за рулем, он пытался затормозить, но перепутал газ с тормозом и влетел в толпу пешеходов. В момент аварии в салоне находились 11 человек, из них никто не пострадал.