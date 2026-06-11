Калининградец ограбил магазин оптики, его добычей стали модные солнцезащитные очки

В Калининграде мужчина пришел под видом покупателя в магазин оптики на проспекте Победы. Он взял с витрины солнцезащитные очки стоимостью 19 тысяч рублей и ушел, не оплатив их. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Продавец пыталась остановить наглеца, но не смогла.
Злоумышленником оказался 38-летний житель Калининграда. Он задержан по горячим следам сотрудниками ППС.
Похищенные очки изъяты и будут возвращены в магазин.
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