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Сергей Петрин рассказал о работах по замене покрытия на магистралях города

Также с конца апреля в Воронеже идет обновление разметки.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже продолжается замена покрытия на магистралях. О ходе работ, стартовавших в городе с конца мая, мэр Сергей Петрин рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

На сегодняшний день работы идут на улицах Грамши, Ломоносова, Дорожной, Карпинского и проспекте Труда. Подрядчики фрезеруют старое покрытие и устраивают выравнивающий слой. Как и ранее, преимущественно работа идет ночью, чтобы не создавать дополнительных помех при интенсивном дневном движении.

Всего в этом году сплошная замена покрытия пройдет на 16 участках улиц: Грамши, Софьи Перовской, Дорожная, Ленина, Ломоносова (от остановки «Березовая Роща» до Тимирязева), Карпинского, Фридриха Энгельса, Революции 1905 года (от Кольцовской до Свободы), Красноармейская (от Кольцовской до Кирова), Куколкина, 9 Января (от Пушкинской до виадука), проспект Патриотов (от Юго-западного рынка до Матросова) и проспект Труда (от Московского проспекта до Урицкого), Петровская набережная, бульвар Пионеров, переулок Краснознаменный. Как ранее подчеркивал глава города, приемке выполненного ремонта будет уделяться особое внимание.

Также с конца апреля в Воронеже идет обновление разметки. Эти работы также ведутся ночью, чтобы не доставлять неудобства горожанам. В рамках подготовительного этапа подрядная организация демаркировала старые линии, где толщина материала приблизилась к максимально допустимым нормативным значениям. С наступлением благоприятных условий, когда температура поднялась до +10 градусов и установилась сухая погода, стартовал процесс нанесения новой разметки.

«Эти условия важны для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление материала с поверхностью дорог», — ранее пояснял мэр.

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