Сергей Петрин рассказал о работах по замене покрытия на магистралях города

Всего в этом году сплошная замена покрытия пройдет на 16 участках улиц: Грамши, Софьи Перовской, Дорожная, Ленина, Ломоносова (от остановки «Березовая Роща» до Тимирязева), Карпинского, Фридриха Энгельса, Революции 1905 года (от Кольцовской до Свободы), Красноармейская (от Кольцовской до Кирова), Куколкина, 9 Января (от Пушкинской до виадука), проспект Патриотов (от Юго-западного рынка до Матросова) и проспект Труда (от Московского проспекта до Урицкого), Петровская набережная, бульвар Пионеров, переулок Краснознаменный. Как ранее подчеркивал глава города, приемке выполненного ремонта будет уделяться особое внимание.