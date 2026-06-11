КСИР объявил о начале операции против США на Ближнем Востоке

Как сообщается, в ходе двух волн ударов были поражены 18 целей, связанных с военным присутствием США на Ближнем Востоке. В числе атакованных объектов названы авиабазы «Али ас-Салем» и «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте, а также база «Шейх Иса» в Бахрейне.