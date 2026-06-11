Цены на овощи резко скакнули вверх в июне в Волгограде

Начало лета ознаменовалось в Волгоградской области резким скачком цен на овощи. По данным Волгоградстата, огурцы подорожали сразу на 12,3%, помидоры — на 9,3%, лук — на 7,5%, свекла — на 5,6%, картофель — на 4,7%, капуста — на 4,0%, а морковь — на 1,7%,