Цены на овощи резко скакнули вверх в июне в Волгограде

Начало лета ознаменовалось в Волгоградской области резким скачком цен на овощи. По данным Волгоградстата, огурцы подорожали сразу на 12,3%, помидоры — на 9,3%, лук — на 7,5%, свекла — на 5,6%, картофель — на 4,7%, капуста — на 4,0%, а морковь — на 1,7%,
Также подросли в цене макароны на 1,9%, чёрный чай — на 1,8%, сахар и охлаждённые куры — на 1,6%.
Дороже стали шампунь на 2,0%, сухие корма для домашних животных — на 1,9% и спички — на 1,5%. Снизились цены на смартфоны на 1,2% и электропылесосы — на 0,9%.
Ранее сообщалось, что волгоградцы потратили 260 млрд рублей в магазинах за 4 месяца.