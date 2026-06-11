Манул Тимофей из Московского зоопарка отмечает шестилетие

Кот родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. Спустя год, в 2021 году манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем.