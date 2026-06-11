Манул Тимофей из Московского зоопарка отмечает шестилетие

Как сообщила пресс-служба зоопарка, сейчас у кота завершилась разжировка, из зимнего веса он легко похудел до 3,7 кг. В четверг сотрудники зоопарка подготовят Тимофею праздничное угощение, которое вручат ему в вольере в 14:30.
Кот родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. Спустя год, в 2021 году манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем.
Манул также прославился в СМИ, а связанный с ним термин «зажировка» (процесс накопления жировой прослойки перед зимовкой) вошел в метасловарь сайта «Грамота.ру».
В начале декабря 2025 года Тимофей завершил процесс зажировки к зиме, тогда его вес достиг 6,5 кг, а в марте сообщалось, что манул вступил в фазу разжировки к лету.