«В сердце огромная пустота»: в Китае умер старейший азиатский слон Бамо

Бамо родился в Мьянме в 1961 году, в 1967-м попал в Китай, а с 1973 года жил в Шанхае. Он стал настоящим символом местного слоновника и любимцем нескольких поколений горожан. Смотрители вспоминают его как невероятно умного и игривого слона, который любил брызгаться водой и «обменивал» сломанные ветки на любимые лакомства — кукурузу и арбузы.