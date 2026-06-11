Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны, задержан агент СБУ

Фигурант дела действовал по указке украинских спецслужб.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны в Московском регионе, задержан иностранец, завербованный СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны РФ», — сообщили в ЦОС.

ФСБ задержала иностранца 1990 года рождения, действовавшего по заданию украинских спецслужб для ликвидации российского военнослужащего в Московском регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские спецслужбы стараются завербовать россиян для осуществления преступной деятельности. Недавно стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Краснодарском крае.