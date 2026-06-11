Более 450 волгоградцев воспользовались «водной амнистией»

В Волгограде завершилась «водная амнистия», которая длилась три месяца — с 10 марта по 10 июня. За это время горожане, которые самовольно подключились к сетям водоотведения и водоснабжения, могли узаконить свои подключения без штрафов. Этой возможностью, как сообщили в «Концессии водоснабжения», воспользовались более 450 человек.