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В Волгограде МЧС оцепило участок из-за обнаружения авиабомбы

В Волгограде эхо большой войны вновь даёт о себе знать. В Дзержинском районе при.

В Волгограде эхо большой войны вновь даёт о себе знать. В Дзержинском районе при проведении земельных работ строители наткнулись на фугасную бомбу. Место обнаружения пятидесяти килограммового фугаса взято в оцепление.

— Сейчас ожидается прибытие пиротехнического расчёта Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения взрывоопасного предмета, — уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, 1 июня 250-килограммовая бомба была также обнаружена и на территории Советского района Волгограда. Фугас уничтожен сапёрами лишь 3 июня. Тогда на фоне участившихся налётов БПЛА сильный взрыв, а также столб дыма, образовавшийся после ликвидации снаряда, сильно напугал жителей ЖК «Колизей» и других близлежащих многоквартирных жилых массивов.

Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky.

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