Дворянское наследие: о чем могут рассказать старинные здания Нижнего Новгорода

Безбедная жизнь семьи Кузнецовых длилась не более десяти лет. Сначала Филитер и Валентина жили на улице Короленко — именно там родились двое их сыновей. Затем они переехали в каменный двухэтажный дом на улице Малой Покровской, где и жили до Революции 1917-го года. Это событие разделило жизнь многих семейств на до и после. Кузнецов был взят под стражу, а 21 апреля 1918 года его дом был реквизирован и передан Нижегородской губернской чрезвычайной комиссии. Аналогичная судьба ждала и многих других выдающихся нижегородцев. Незадолго до рокового события под паркетом в одной из комнат, предположительно, жена Кузнецова спрятала клад семейства — драгоценные украшения. Сокровища уместились в небольшую картонную коробочку от мыла и завернуты в газету «Новое время». Клад был обнаружен лишь недавно во время реставрационных работ в здании.