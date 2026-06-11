Дворянское наследие: о чем могут рассказать старинные здания Нижнего Новгорода

Улицы Нижнего Новгорода наполнены историями жизни купцов и дворянских семейств, однако лишь малая их часть дошла до нашего времени. О том, что скрывается за фасадом давно знакомых домов, рассказала заведующая отделом истории Нижегородского музея-заповедника Татьяна Кузьмина.
Многим известно имя Константина Кузнецова — нижегородского художника импрессиониста, который обрел популярность уже в Париже. Однако не все знают о том, как тесно связано семейство Кузнецовых с историей Нижнего Новгорода.
Константин родился в селе Желнино, которое находится на территории современного Дзержинска, в семье купца Павла Кузнецова. Глава семьи вместе с братом занимался рыбным промыслом в Астрахани.
Жене Павла Игнатьевича принадлежал участок на пересечении улиц Сергиевской и Ильинской в Нижнем Новгороде. Уже в 1884-м году семейство переехало в новенький двухэтажный особняк. В советское время на этом месте было построено совершенно новое четырехэтажное здание, поэтому сейчас, к сожалению, мы уже не можем увидеть наследие этого рода своими глазами. Остались лишь архивная документация по планировке территории и развалины служебных помещений для прислуги.
Знания и вера.
Младший брат Константина, Филитер Кузнецов, женился на Валентине Марковой, которая происходила из не менее известного купеческого рода из села Желнино. На той же улице Ильинской у Марковых располагались доходные дома. Семейство регулярно посещало церковь Вознесения Господня, а отец Валентины очень много пожертвовал на иконостас и убранство церкви.
Интересно, что в советское время в церкви действовал филиал Центральной городской библиотеки имени Ленина. А в нынешнем здании библиотеки долгое время работал Нижегородский дворянский институт, который окончили многие государственные деятели, в том числе и сам Филитер Кузнецов.
Маленькая Италия.
Одним из самых выдающихся зданий на улице Ильинской является особняк родного брата Валентины — Арсения Маркова. Старинное здание выполнено в стиле итальянских палаццо. Главная его особенность — рельефная каменная кладка стен и арочные окна.
Изначально он был построен для отца семейства Иоанна в 1895 году. К началу 20-го века здание было оснащено по последнему слову техники, в том числе было сделана канализация, а за красивыми резными ставнями скрылась центральная система отопления.
В фойе особняка расположена каменная лестница, выполненная в виде растекающейся волны, а на втором этаже можно увидеть три ярких витража в стиле модерн, которые остались неизменными спустя десятки лет. Исходные технологии их создания дошли до нашего времени — все стеклышки сделаны на свинцовых переплетах. Особого внимания заслуживает удивительный витраж с изображением павлина. А в кабинете особняка сохранился дубовый кессонированный потолок, украшенный богатой резьбой.
После того, как особняк покинули его хозяева, он прожил еще несколько жизней. В 1918-м году здание заняла советская власть. Некоторое время в нем работал отдел НКВД, поэтому хотят легенды о том, что в подвале дома до сих пор блуждают привидения расстрелянных. В 1940−50-ых годах в доме был туберкулезный диспансер и внутренний интерьер во многом был утрачен, а с 1985-го года там работала студенческая поликлиника. К 2008-му году при поддержке городской мэрии здание было передано ННГАСУ — сейчас в кабинете с резным потолком проводятся занятия и конференции для студентов.
Конец эпохи и спрятанный клад.
Возвращаясь к семейству Кузнецовых, стоит отметить, что благотворительная деятельность Филетера Кузнецова во многом была связана со нынешним Домом Городской Думы на улице Большой Покровской.
Изначально это был доходный дом, построенный одним из самых известных нижегородских купцов Петром Бугровым. В 19-м веке его уговорили отдать дом Нижегородскому театру драмы, однако после Всероссийской выставки 1896-го года было решено построить новое здание театра. В освободившихся и обновленных помещениях расположились органы самоуправления, и в течение четырех лет Филитер Кузнецов избирался гласным Городской Думы.
Филитер был руководителем множества благотворительных заведений, в том числе бесплатной Пушкинской читальни и Общества вспомоществования бедным ученикам Нижегородского коммерческого училища, которое работало на месте гимназии № 1 на площади Минина.
Безбедная жизнь семьи Кузнецовых длилась не более десяти лет. Сначала Филитер и Валентина жили на улице Короленко — именно там родились двое их сыновей. Затем они переехали в каменный двухэтажный дом на улице Малой Покровской, где и жили до Революции 1917-го года. Это событие разделило жизнь многих семейств на до и после. Кузнецов был взят под стражу, а 21 апреля 1918 года его дом был реквизирован и передан Нижегородской губернской чрезвычайной комиссии. Аналогичная судьба ждала и многих других выдающихся нижегородцев. Незадолго до рокового события под паркетом в одной из комнат, предположительно, жена Кузнецова спрятала клад семейства — драгоценные украшения. Сокровища уместились в небольшую картонную коробочку от мыла и завернуты в газету «Новое время». Клад был обнаружен лишь недавно во время реставрационных работ в здании.
Увидеть артефакты этой трагической истории нижегородского дворянства можно будет на новой выставке в Усадьбе Рукавишниковых под названием «Семейные ценности» (12+).