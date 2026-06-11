Пьяная женщина в Волгограде сбила насмерть велосипедистку и скрылась

В Волгоградской области в Еланский районный суд поступило уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы Евгении Рыбкиной, которая совершила смертельное ДТП. По версии следствия, она, будучи пьяной и не имея водительских прав, сбила насмерть велосипедистку, а затем скрылась с места происшествия, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.