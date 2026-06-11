Какую погоду ждать в праздничные выходные, рассказали в хабаровском Гидрометцентре

Длинные праздничные выходные начинаются в Хабаровском крае. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», по случаю Дня России и Всероссийской студенческой весны в регионе запланировано много торжественных мероприятий. Но будет ли благосклонна погода?
Как рассказали информационному агентству в Гидрометцентре, температура в регионе находится в пределах нормы, а значит в предстоящие выходные будет довольно тепло. Однако временами прогноз ожидается дождливым.
— В День России, 12 июня, по всей территории края прогнозируются дожди, но в основном они будут кратковременными, местами на севере ожидаются сильные осадки. Скорость ветра при этом будет достигать 15−20 м/с в северных и центральных районах, а на юге края порывы составят 9−14 м/с, — проинформировала начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
Температура предстоящей ночью будет в пределах +11…+16°C на основной части края и до +7…+12°C на северной территории. Днем воздух прогреется до +23…+28°C.
13 и 14 июня кратковременные дожди сохранятся на севере и в центральной части региона, а на юге погода обещает быть без существенных осадков. Западный ветер достигнет 9−14 м/с, ночные показатели в пределах +5…+12°C на севере и +10…+15°C на юге края, днем столбик термометра покажет +18…+25 °C.
Неустойчивой погода будет и в Хабаровске: 12 июня синоптики говорят о прогнозируемом кратковременном дожде, пройти осадки могут также утром 13 числа, а затем — курс на прояснение.
В праздничную пятницу температура будет в пределах +13…+15°C ночью и +23…+25°C днем. Ветер юго-западный до 9−14 м/с.
13 июня скорость ветра стихнет до 5−10 м/с, а столбик термометра покажет уже +13…+14°C и +21…+23°C соответственно. Ночь на 14 число похолодает до +8…+10°C, а днем будут все те же +21…+23°C.