Какую погоду ждать в праздничные выходные, рассказали в хабаровском Гидрометцентре

— В День России, 12 июня, по всей территории края прогнозируются дожди, но в основном они будут кратковременными, местами на севере ожидаются сильные осадки. Скорость ветра при этом будет достигать 15−20 м/с в северных и центральных районах, а на юге края порывы составят 9−14 м/с, — проинформировала начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.