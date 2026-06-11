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В Перми управление гражданской защиты возглавил Руслан Фаткуллин

Прежний руководитель Владимир Гнидак покинул должность в связи с переходом в краевое Управление государственной противопожарной службы.

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» возглавил Руслан Фаткуллин, сообщает «Новый компаньон».

Прежний руководитель Владимир Гнидак покинул должность в связи с переходом в краевое Управление государственной противопожарной службы.

До прихода в МКУ Фаткуллин трудился в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, где занимал пост начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций.

На управление гражданской защиты возложены функции органа местного самоуправления по гражданской обороне, защите населения от ЧС природного и техногенного характера и обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Напомним, Нонна Пронина покинула пост директора Пермского краевого центра «Муравейник».

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