Три объекта исторической недвижимости в Нижегородской области выставлены на торги

Один из объектов — это комплекс двух жилых домов на Соборной площади (дома №№ 3 и 4) в Арзамасе. «Усадьба купцов Подсосовых» — постройка начала XIX века. Площадь объектов составляет 412,3 и 732,5 кв. м. Оба сохранившихся здания построены по одному образцовому проекту в стиле позднего классицизма, в народе их называют «дома-близнецы».