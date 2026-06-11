Три объекта исторической недвижимости в Нижегородской области выставлены на торги

Объекты исторической среды Арзамаса и Нижнего Новгорода выставлены на торги, сообщает в своем канале заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в мессенджере МАХ.
Один из объектов — это комплекс двух жилых домов на Соборной площади (дома №№ 3 и 4) в Арзамасе. «Усадьба купцов Подсосовых» — постройка начала XIX века. Площадь объектов составляет 412,3 и 732,5 кв. м. Оба сохранившихся здания построены по одному образцовому проекту в стиле позднего классицизма, в народе их называют «дома-близнецы».
Второй ценный градоформирующий объект располагается на улице Карла Маркса (дом № 25). Его площадь составляет 217,7 кв. м. Построено здание было в 1870 году. История дома связана с именами арзамасских купцов С. С. Потеряхина и Н. Н. Терентьева.
Третий объект — дом № 44 на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Здание было построено в 1917 году. Площадь составляет 317,7 кв. м.
«Общая стоимость зданий — 34,8 млн рублей. Объекты подходят для создания общественных, музейно-выставочных пространств, гостиничной инфраструктуры», — написал Поляков.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин отметил успехи Нижегородской области в работе с ОКН.