Астрофизики прогнозируют слабые магнитные бури уровня G1 12−13 июня

Речь идёт о слабом выбросе плазмы от продолжительной утренней вспышки, который достигнет планеты 13 июня. Как отметили в лаборатории, по отдельности оба явления не представляют собой ничего примечательного, поскольку дыра характеризуется как средняя, а выброс — как незначительный. Однако их совпадение по времени, согласно оценкам, обеспечит условия для возникновения бурь как минимум класса G1.