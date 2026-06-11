«Инвестстрой-Тамбов» обанкротился по иску столичного производителя металла

ООО «НПО Промтехкомплект» было учреждено в Москве в феврале 2016 года для производства строительных металлических конструкций. Уставный капитал — 18,2 тыс. руб. Владелец доли в 55% и гендиректор — Александр Гончаров, 45% принадлежат Ульяне Бучиной. Господин Гончаров участвует еще в трех столичных компаниях с тем же видом деятельности: ООО «НПО Промтехнакомплект» (100% долей), ООО «КБ ПТК» (100%) и ООО «НПО Баллистик» (33% через ООО «НПО Промтехнакомплект»; еще 1% компании принадлежит Сергею Пекишеву, который владеет и руководит ООО «Инвестстрой-Тамбов»). По итогам 2025 года ООО «НПО Промтехкомплект» выручило 369 млн руб. и получило 15 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 409 млн руб. и 26 млн руб.