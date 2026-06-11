Сибирские подростки в поисках работы разместили 100 тысяч резюме

Среди регионов СФО наиболее высокая активность подростков в поиске работы зафиксирована в Новосибирской (25,3 тысячи резюме) и Иркутской (16,8 тысячи) областях, а также в Красноярском крае (16,7 тысячи резюме). Рейтинг замыкают республики Алтай и Тува — 800 и 500 резюме соответственно. В Омской области подростки 14−18 лет создали или обновили 11,6 тысячи резюме. Так, 94 процента из них ищут работу в офисе или на производственной площадке работодателя, а 14 процентов юных соискателей не против удаленки. Еще пять процентов готовы на разъездной характер деятельности.