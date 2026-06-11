Сибирские подростки в поисках работы разместили 100 тысяч резюме

Школьники проявляют все больший интерес к летней занятости. По данным российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter, в этом году юные соискатели из регионов Сибири разместили на профильных сайтах более ста тысяч резюме.
К началу лета на подростков приходилось шесть процентов общего числа активных запросов. Молодежь в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет проявляет высокий интерес к трудоустройству в самых разных профессиональных сферах.
Среди регионов СФО наиболее высокая активность подростков в поиске работы зафиксирована в Новосибирской (25,3 тысячи резюме) и Иркутской (16,8 тысячи) областях, а также в Красноярском крае (16,7 тысячи резюме). Рейтинг замыкают республики Алтай и Тува — 800 и 500 резюме соответственно. В Омской области подростки 14−18 лет создали или обновили 11,6 тысячи резюме. Так, 94 процента из них ищут работу в офисе или на производственной площадке работодателя, а 14 процентов юных соискателей не против удаленки. Еще пять процентов готовы на разъездной характер деятельности.
Наибольший интерес у подростков вызывает работа официанта, бариста (одиннадцать процентов резюме), упаковщика, комплектовщика, маркировщика (восемь процентов), разнорабочего (шесть процентов). Попробовать себя в роли менеджера, курьера, почтальона хотели бы пять процентов юных со-искателей.
Остальные готовы поработать автомойщиками, охранниками, дизайнерами, кондитерами, программистами, корректорами. Почти треть согласна рассматривать и более широкий круг предложений, доступных начинающим специалистам.
При этом закон защищает школьников от перегрузок.
«В период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет — не более 35 часов. И работодатели обязаны строго следить за графиком несовершеннолетних сотрудников», — акцентирует юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов.
Растет интерес школьников и к школьным трудовым отрядам. Так, в этом году временную работу такого формата только в Омске смогут получить десять тысяч школьников. Это на треть больше, чем год назад. Кадровики предлагают им занятость в сферах благоустройства, озеленения, делопроизводства, организации культурных и спортивных мероприятий. Востребованы школьники в курьерских службах, библиотеках, архивах, кол-центрах.
«Оплата труда осуществляется пропорционально отработанному времени и не может быть ниже МРОТ. Дополнительно в этом году подростки получат финансовую поддержку от Кадрового центра Омской области в размере 2678 рублей в месяц», — пояснили в региональном минсоцтруда.
Помимо этого, самые трудолюбивые старшеклассники могут заработать дополнительные баллы для поступления в вузы и техникумы. В последнее время такую практику вводят многие учебные заведения. Транспортный университет, например, обещает абитуриентам добавить три балла.
По данным соцслужб, при трудоустройстве приоритет предоставляется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В их числе — дети участников СВО, из многодетных, неполных или малообеспеченных семей, сироты, неблагополучные подростки.
Подать заявление можно через Единую цифровую платформу «Работа России», где размещен актуальный перечень вакансий. Или же обратиться в центр занятости по месту жительства.
Кстати.
Российские студенческие отряды завершили формирование большого подразделения, состоящего преимущественно из подростков. Помимо прочего, трудоустраивать ребят будут в магазины крупных торговых сетей в шаговой доступности от дома. Еще одна возможность — дежурство и сопровождение пассажиров на вокзальных комплексах. Первые результаты показали, что со своими обязанностями подростки справляются не хуже, чем кадровые сотрудники.
В этом году численность таких отрядов вырастет до 500 человек. Работать подростки смогут уже на 71 вокзале, из которых одиннадцать расположено в регионах Сибири.