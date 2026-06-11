Детская школа искусств в Хабаровском крае ждёт масштабный ремонт

В рамках той же программы в 2026 году в Ванино отремонтируют Центр внешкольной работы: обустроят фасад, пандус, отремонтируют крыльца, заменят инженерные сети, закупят компьютеры, интерактивную доску и оборудование для туризма и робототехники. В прошлом году по госпрограмме в Чегдомыне выполнили капремонт районного Дома культуры, внешкольного центра и здания под новую балетную школу.