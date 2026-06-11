В Хабаровском крае администрацию через суд заставили чинить аварийный дом

Речь идёт о доме в селе Богородское, предоставленном по договору социального найма. В ходе разбирательства установлено, что здание находится в ненормативном состоянии: деревянный пол прогибается при ходьбе, в подполье зафиксированы признаки подтопления, повышенная влажность и коррозия несущих конструкций.