В Хабаровском крае администрацию через суд заставили чинить аварийный дом

В Ульчском районе Хабаровского края суд обязал местную администрацию привести в порядок жилой дом, в котором проживает семья с несовершеннолетними детьми. — сообщает канал «Суды Хабаровского края» в МАХ.
Речь идёт о доме в селе Богородское, предоставленном по договору социального найма. В ходе разбирательства установлено, что здание находится в ненормативном состоянии: деревянный пол прогибается при ходьбе, в подполье зафиксированы признаки подтопления, повышенная влажность и коррозия несущих конструкций.
Суд признал, что пребывание в таком помещении небезопасно из-за физического износа, а обязанность по капитальному ремонту лежит на собственнике жилья — администрации района.
Исковые требования истцов, а также их несовершеннолетних детей удовлетворены полностью. Администрацию обязали в течение трёх месяцев после вступления решения в законную силу провести капитальный ремонт: устранить дефекты пола и ликвидировать подтопление, чтобы остановить дальнейшее разрушение конструкций.
Решение суда пока не вступило в законную силу.