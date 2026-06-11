Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае администрацию через суд заставили чинить аварийный дом

Администрации дали три месяца на капитальный ремонт жилья в селе Богородское.

В Ульчском районе Хабаровского края суд обязал местную администрацию привести в порядок жилой дом, в котором проживает семья с несовершеннолетними детьми. — сообщает канал «Суды Хабаровского края» в МАХ.

Речь идёт о доме в селе Богородское, предоставленном по договору социального найма. В ходе разбирательства установлено, что здание находится в ненормативном состоянии: деревянный пол прогибается при ходьбе, в подполье зафиксированы признаки подтопления, повышенная влажность и коррозия несущих конструкций.

Суд признал, что пребывание в таком помещении небезопасно из-за физического износа, а обязанность по капитальному ремонту лежит на собственнике жилья — администрации района.

Исковые требования истцов, а также их несовершеннолетних детей удовлетворены полностью. Администрацию обязали в течение трёх месяцев после вступления решения в законную силу провести капитальный ремонт: устранить дефекты пола и ликвидировать подтопление, чтобы остановить дальнейшее разрушение конструкций.

Решение суда пока не вступило в законную силу.