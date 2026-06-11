«Синергия» представит на «ТопФесте» Академию умного блогинга

— Современные подростки — первое цифровое поколение, они не знают мира без интернета и соцсетей. Образовательным организациям важно говорить с ними на их языке, и поэтому мы делаем программы специально для подростков, используя понятные им истории, визуал и форматы общения. Наша задача — не просто наблюдать за молодежью, а вести ее в мир знаний и возможностей, — рассказал ректор университета Артем Васильев.