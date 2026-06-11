«Синергия» представит на «ТопФесте» Академию умного блогинга

12 июня на фестивале «ТопФест» в спорткомплексе «Лужники» Университет «Синергия» представит Академию умного блогинга «Разгон». Это — образовательная программа для детей и подростков, созданная совместно с популярными авторами контента. В основу проекта заложено развитие прикладных цифровых компетенций, значимых для успешного ведения блога и дальнейшего профессионального роста.
Программа «Разгон» объединит обучение алгоритмам платформ, сторителлингу, формированию личного бренда, а также практическую работу со съемкой, монтажом, светом и звуком. Отдельные модули посвятят цифровой безопасности, коммуникациям и профориентации в сферах журналистики, продюсированию, продвижению брендов через соцсети и видеопроизводству. Ключевая цель программы — обучить подростков навыкам ораторского мастерства, креативного мышления, работы с обратной связью и технологиям, которые будут полезны вне зависимости от выбранной карьеры.
— Современные подростки — первое цифровое поколение, они не знают мира без интернета и соцсетей. Образовательным организациям важно говорить с ними на их языке, и поэтому мы делаем программы специально для подростков, используя понятные им истории, визуал и форматы общения. Наша задача — не просто наблюдать за молодежью, а вести ее в мир знаний и возможностей, — рассказал ректор университета Артем Васильев.
«Лужники» впервые станут не только концертной ареной, но и исследовательской платформой, где творчество детей-блогеров признают как полноценный культурный и социальный феномен.
Фестиваль ожидает более 60 тысяч гостей, запланирована прямая трансляция на Первом канале. В программе примут участие популярные блогеры, в числе которых Влад Кобяков, Глент, Катя Адушкина, Янгер, Поли, Газан, Марьяна Локель, Стешок, Карина Кагра, Настя Кош, Софи Шайн, Мишка Топ, Арина Дубкова, Милана Учайкина, Каролина Грейс, Тимофей Красников, Милана Шайн, Варя Джем, Тамик, группа «Рили», а также артисты Полина Гагарина, Дима Билан, Валя Карнавал, Миа Бойко, Цу Е Фа, Юля Гаврилина и другие. Организатор фестиваля — Институт поддержки детского блогинга.
— Наш фестиваль — не просто концерт. На одной площадке собираются известные звезды, юные артисты и зрители. Присутствующие в зале становятся соавторами контента и вместе со звездами создают десятки тысяч рилсов, клипов, постов и влогов. Это то место, где блогеры и их аудитория — дети и родители — говорят на одном языке, — отметила директор Института поддержки детского блогинга Наталья Локтева.