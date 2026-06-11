Председатель партии ЕР Дмитрий Медведев обозначил ключевые направления новой Народной программы

На пленарном заседании седьмого отчётно-программного форума партии «Есть результат!» в Москве председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что в новом программном документе партии будут подробно очерчены такие важные направления, как технологический суверенитет и сильная экономика, демография и экология, развитие медицины и создание комфортной среды по всей стране. Там же были подведены итоги региональных форумов.
Инициативы представил и победитель предварительного голосования партии по Юго-Западному округу Москвы, замначальника филиала в госпитале Н. Н. Бурденко Дмитрий Назаров. Он выделил несколько ключевых направлений. В сфере демографии — введение дополнительных мер поддержки семей в регионах с низкой рождаемостью. В здравоохранении — обеспечение равного доступа к качественной помощи в любой точке страны, достижение лекарственной и медицинской независимости от импорта, развитие мобильной медицины и телемедицины, а также создание национальной цифровой платформы «Здоровье» с единой картой пациента. В образовании — обучение школьников первой медицинской помощи в рамках существующих предметов для формирования у подрастающего поколения навыка помогать другим.
«Каждый человек должен уметь оказывать первую медицинскую помощь. И лучше это начинать со школьной скамьи в рамках существующих предметов. Дети вырастут, и мы получим поколения, которые будут помогать другим», — заметил Дмитрий Назаров.
На сегодняшний день сбор инициатив в новую Народную программу продолжается, граждане активно участвуют в нем. Обновление программы строится на принципе реалистичного подхода к развитию страны: часть задач уже реализуется, другие требуют дополнительной проработки и включения в документ.
«Новая Народная программа должна стать не только политически сильным, но и предельно конкретным документом. Исходя из этого — работа уже ведется — этот документ должен отвечать принципу “государство — для человека”, — заявил Дмитрий Медведев.