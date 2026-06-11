Председатель партии ЕР Дмитрий Медведев обозначил ключевые направления новой Народной программы

Инициативы представил и победитель предварительного голосования партии по Юго-Западному округу Москвы, замначальника филиала в госпитале Н. Н. Бурденко Дмитрий Назаров. Он выделил несколько ключевых направлений. В сфере демографии — введение дополнительных мер поддержки семей в регионах с низкой рождаемостью. В здравоохранении — обеспечение равного доступа к качественной помощи в любой точке страны, достижение лекарственной и медицинской независимости от импорта, развитие мобильной медицины и телемедицины, а также создание национальной цифровой платформы «Здоровье» с единой картой пациента. В образовании — обучение школьников первой медицинской помощи в рамках существующих предметов для формирования у подрастающего поколения навыка помогать другим.