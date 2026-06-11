Собянин: Родниковую улицу свяжут с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

По словам мэра Москвы, все работы завершатся в 2028 году. В результате улучшится транспортная доступность районов Ново-Переделкино и Солнцево, появится комфортный подъезд к горнолыжному комплексу «Ново-Переделкино» и зданию участков мировых судей. Позже планируется перенести остановки к важным социальным и культурным объектам и изменить маршрутную сеть.