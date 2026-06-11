Собянин: Родниковую улицу свяжут с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

Началось строительство дороги между Родниковой улицей и магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Их свяжет Проектируемый проезд № 6662, который реконструируют и продлят. Об этом написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
«Там будет ходить городской пассажирский транспорт, появятся светофоры и современные остановки, пешеходные и велосипедные дорожки, наземные переходы и автостоянки», — рассказал Мэр Москвы.
Также в планах реконструкция и строительство Проектируемых проездов № 6522, 6521 и 635, организация подъездов к деревне Орлово и СНТ «Западный» и создание наземной парковки возле спорткомплекса «Арктика».
По словам мэра Москвы, все работы завершатся в 2028 году. В результате улучшится транспортная доступность районов Ново-Переделкино и Солнцево, появится комфортный подъезд к горнолыжному комплексу «Ново-Переделкино» и зданию участков мировых судей. Позже планируется перенести остановки к важным социальным и культурным объектам и изменить маршрутную сеть.
Рядом — в районе Солнцево — продолжается реализация другого проекта: строятся и реконструируются дороги на участке от Волынской до Родниковой улицы. Работы закончатся уже в этом году.
Благодаря реализации двух проектов появится прямая связь между трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и Волынской улицей, а также Боровским шоссе.
Комплексный подход к развитию улично-дорожной сети во всех районах столицы соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».