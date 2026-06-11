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В Покровке Красноярска готовят площадку под новую школу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне Покровка завершен снос старого здания школы № 51 на улице 4-й Продольной. Территория полностью расчищена, началась подготовка к строительству нового модульного учебного корпуса.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В микрорайоне Покровка завершен снос старого здания школы № 51 на улице 4-й Продольной. Территория полностью расчищена, началась подготовка к строительству нового модульного учебного корпуса.

Подрядчиком по монтажу здания стала компания «Кронос». Стоимость контракта превышает 190 млн рублей, отмечают в городской администрации.

Сейчас специалисты определяют оптимальные технические решения для устройства фундамента с учетом особенностей участка — рельефа и грунтовых вод. Начать монтаж планируется в середине июля.

Новый корпус будет рассчитан на 260 учеников. В здании предусмотрены учебные классы, спортивный блок и пищеблок. Также планируется благоустройство территории и создание новой спортплощадки.

Завершить строительство планируется к концу июля 2027 года.