Фильм «Привет, медведь!» с локациями Южного Урала вышел в прокат

В российский прокат вышел фильм-фэнтези «Привет, медведь!» (6+). Съемочная группа работала в 20 регионах страны, в том числе в Челябинской области — в Троицке и в миасском горнолыжном центре «Солнечная долина». В массовке задействовали учеников местных киношкол «Феникс Синема», сообщает пресс-служба Агентства развития креативных индустрий Челябинской области.
Картина рассказывает историю двух детей. Девятилетний Миша и его тринадцатилетняя сестра Алиса попадают в эпицентр семейного скандала: мама хочет на Мальдивы, папа — в Альпы, и найти компромисс никак не удается. В разгар ссоры Мише приходит ссылка на игру от неизвестного отправителя. Один клик — и мир замирает. Кофейная чашка зависает в воздухе, деревья за окном не колышутся, прохожие и птицы словно окаменели.
Правила игры просты: чтобы расколдовать реальность, нужно путешествовать по России, собирать фотографии таинственных артефактов на фоне известных достопримечательностей и разгадывать загадки. Пройти все уровни и вернуть мир к жизни предстоит брату и сестре.
Сейчас фильм показывают в кинотеатрах Троицка, Озерска, Верхнего Уфалея и Миньяра. Позже картина появится на популярных киноплатформах.