Фильм «Привет, медведь!» с локациями Южного Урала вышел в прокат

Картина рассказывает историю двух детей. Девятилетний Миша и его тринадцатилетняя сестра Алиса попадают в эпицентр семейного скандала: мама хочет на Мальдивы, папа — в Альпы, и найти компромисс никак не удается. В разгар ссоры Мише приходит ссылка на игру от неизвестного отправителя. Один клик — и мир замирает. Кофейная чашка зависает в воздухе, деревья за окном не колышутся, прохожие и птицы словно окаменели.