Мэр Сергей Петрин встретился с правнучкой полководца Георгия Жукова

Мэр Сергей Петрин встретился в «Музее-диораме» с правнучкой великого полководца Георгия Жукова Варварой Ерохиной. Поводом для этой встречи стало открытие в музее выставки «Маршал Победы. 130 лет» (6+), которая посвящена юбилею Георгия Константиновича Жукова. Об этом глава города сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.
«Эта выставка — совершенно другой взгляд на жизнь великого полководца. Здесь мы можем увидеть его не только как выдающегося военачальника, но как верного семьянина и друга. Как отметила Варвара Кирилловна, в экспозиции впервые представлены личные вещи Георгия Константиновича, фотографии и письма, памятные подарки, на поиск которых ушли годы», — рассказал Сергей Петрин.
В течение этого года проект посетит семь музеев-партнеров из Центрального федерального круга. Выставка уже побывала в Белгороде, Брянске и Коврове, а после Воронежа отпавится в Курск, Липецк, Тулу, в Музей Победы и его филиал — Музей Жукова — в Калужской области. В Воронеже выставка будет работать до 24 июня. Как подчеркнул мэр, место для экспозиции выбрали не случайно — именно у музея-диорамы находится стела «Воронеж — город воинской славы», которая установлена в память о героизме воронежцев и боях за город в годы Великой Отечественной войны.
«Рад был увидеть, что музей пользуется популярностью. За те полчаса, что мы беседовали с Варварой Ерохиной, территорию посетило несколько групп ребят из пришкольных лагерей, приходили горожане», — добавил мэр.
Ознакомиться с расписанием работы музея можно на сайте.