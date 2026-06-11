Мэр Сергей Петрин встретился с правнучкой полководца Георгия Жукова

В течение этого года проект посетит семь музеев-партнеров из Центрального федерального круга. Выставка уже побывала в Белгороде, Брянске и Коврове, а после Воронежа отпавится в Курск, Липецк, Тулу, в Музей Победы и его филиал — Музей Жукова — в Калужской области. В Воронеже выставка будет работать до 24 июня. Как подчеркнул мэр, место для экспозиции выбрали не случайно — именно у музея-диорамы находится стела «Воронеж — город воинской славы», которая установлена в память о героизме воронежцев и боях за город в годы Великой Отечественной войны.