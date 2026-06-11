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Два ДТП и три километра пробки на Советском проспекте: где в Калининграде сложнее всего проехать утром в четверг

Общая дорожная ситуация оценивается в семь баллов.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде утром в четверг, 11 июня, затруднено движение на основных магистралях. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Водители сообщают, что в заторах стоит центр города — площадь Победы и близлежащие дороги, а также двухъярусный мост, Ленинский проспект, улицы Емельянова, Дзержинского и Куйбышева. На Гагарина и Гайдара ситуацию осложняют ДТП.

На Советском проспекте пробка растянулась больше чем на три километра. Пользователи предполагают, что причина в новом светофоре — после включения он собрал поток машин в сторону окружной.

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