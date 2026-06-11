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5-ю и 6-ю очереди набережной Волги в Самаре хотят построить к 2036 году

В стратегию развития Самары включили новые очереди набережной.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре к 2036 году планируют построить 5-ю и 6-ю очереди набережной Волги. Эти планы включены в стратегию социально-экономического развития города до 2036 года в рамках проекта «Город на Волге».

«Цель — создание современной набережной и прилегающих территорий, эффективно интегрирующих Волгу в городскую среду», — говорится в документе.

В рамках проекта планируется содействовать благоустройству стрелки рек Самара и Волга, ранее сообщалось, что здесь хотят разбить ландшафтный парк. Власти хотят разработать программы зимнего использования набережной, организовать системный контроль за состоянием водных ресурсов и выполнить другие мероприятия, чтобы преобразить набережную.