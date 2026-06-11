Глава Рособрнадзора Музаев исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2027 году состоится и пройдет без каких-либо серьезных изменений. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
— Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду. Хотя мы даже в ковид проводили экзамен. Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем, — цитирует его РИА Новости.
Тем временем основной период ЕГЭ продолжается, и выпускники уже начинают ждать первые результаты. Баллы по экзаменам публикуются не одновременно: обработка работ занимает от 7 до 14 дней. Подробности о том, где и как искать свои баллы — в материале «Вечерней Москвы».
До этого в Рособрнадзоре также высказались о жалобах выпускников по поводу ошибок и путаницы в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе. В ведомстве рассмотрели инцидент с опечаткой в слове «позвала» в одном из заданий.
Российская телеведущая Юлия Барановская в свою очередь назвала ЕГЭ чрезмерной психологической нагрузкой для детей и их родителей. По ее словам, правила проведения экзамена «даже слушать страшно».