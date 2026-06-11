Глава Рособрнадзора Музаев исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

До этого в Рособрнадзоре также высказались о жалобах выпускников по поводу ошибок и путаницы в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе. В ведомстве рассмотрели инцидент с опечаткой в слове «позвала» в одном из заданий.