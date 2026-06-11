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В Самаре начали ремонт дороги на проспекте Карла Маркса

Участок от улицы Советской Армии до Санфировой перекрыли в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре дорожные службы приступили к ремонту проезжей части на проспекте Карла Маркса. Работы идут на отрезке от улицы Советской Армии до улицы Санфировой. Участок перекрыли. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Там ранее не было асфальтированной дороги. Сейчас дорожники формируют основание для укладки дорожной одежды», — рассказали в мэрии.

Заказчиком ремонта выступает Департамент городского хозяйства и экологии Самары. Работы начались 12 мая, а завершить их планируют до 31 августа 2026 года.