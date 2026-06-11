Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На восьми АЗС Севастополя появился бензин в свободной продаже

Заправиться можно на сети АЗС «АТАН».

Источник: Комсомольская правда

С 10 утра 11 июня на заправках сети «АТАН» в Севастополе в свободной продаже имеется топливо марок АИ-92, АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Заправиться можно на 8 АЗС. Топливо марки АИ-92 будет доступно на заправочных станциях в Любимовке на Качинском шоссе, 2, селе Верхнесадовое, на Камышовом шоссе, 32, 7 В, Столетовском проспекте, 5 и на улице Генерала Мельника, 148.

Топливо АИ-95 Ultra, АИ-92, ДТ Ultra есть в наличии в Гончарном на улице Дрыгина, 16. Также АИ-92, ДТ Ultra можно приобрести в Инкермане на Симферопольском шоссе, 18а, Н-06, 62 км, 92.