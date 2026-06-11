Красноярские трудотрядовцы высадили картофель для нуждающихся семей

Участники Трудового отряда главы Красноярска в 15-й раз присоединились к акции «Картофельное поле». В этом году 100 бойцов, бригадиров и командиров высадили картофель на участке площадью один гектар в Берёзовском районе. Проект стартовал в 2011 году и стал одной из традиций трудового отряда. Подростки участвуют во всех этапах акции — от посадки до сбора урожая. Летом ребята будут ухаживать за посадками и пропалывать поле. Осенью они соберут урожай, который затем расфасуют в мешки по 5—10 кг. В мэрии добавили, что картофель передадут многодетным и нуждающимся семьям, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам специальной военной операции и их семьям. Напомним, что в Красноярске «Площадь Первых» начнут строить после прохождения госэкспертизы.