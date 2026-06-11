Красноярские коммунальщики перешли на усиленный режим работы в праздничные выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Усиленный режим работы объявлен в компании «КрасКом» на период празднования 398-летия Красноярска и Дня России.
На всех объектах водоснабжения и канализации усилен состав и техническое оснащение аварийных бригад, организовано дополнительное дежурство персонала.
С учетом прогнозируемых ливней особое внимание будет уделяться контролю за работой городской системы водоотведения: канализационным колодцам, коллекторам, насосным станциям и очистным сооружениям.
Напомним, что колодцы канализации нельзя использовать для отвода дождевой воды, которая размывает горловины люков и асфальт вокруг. Кроме того, открытые колодцы в лужах становятся скрытыми ловушками для машин.
Для оперативного устранения повреждений на уличных водоводах и наружных сетях канализации заявки круглосуточно принимает диспетчерская служба «КрасКом» по телефону: 211−39−63.