В Костромской области проходит профильная смена «Я в Агро»

Профильная смена для школьников «Я в Агро» проводится со 2 по 12 июня в Костромской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Участники в возрасте от 10 до 17 лет осваивают ландшафтный дизайн, сити-фермерство, ветеринарию, агрономию и садоводство. На первой смене собрались 40 школьников со всей области, а всего за лето лагерь посетят 200 ребят. Программа включает уход за ботаническим садом, изучение природы в палаточных походах, разработку бизнес-планов для агробизнеса и знакомство с аграрными профессиями, а также встречи с фермерами и представителями сельхозакадемии.
«Львиная доля, может быть, 60% участников этой смены — это участники агроэкологических объединений либо агроклассов. И, так или иначе, они уже в школе с этими аспектами знаний знакомятся. А наша задача — углубить. И показать то, что не может показать школа», — подчеркнул директор эколого-биологического центра «Следово» Антон Иванов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.