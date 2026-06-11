В Костромской области проходит профильная смена «Я в Агро»

Участники в возрасте от 10 до 17 лет осваивают ландшафтный дизайн, сити-фермерство, ветеринарию, агрономию и садоводство. На первой смене собрались 40 школьников со всей области, а всего за лето лагерь посетят 200 ребят. Программа включает уход за ботаническим садом, изучение природы в палаточных походах, разработку бизнес-планов для агробизнеса и знакомство с аграрными профессиями, а также встречи с фермерами и представителями сельхозакадемии.