Автографы Виктора Цоя и автора Черепашек-ниндзя продают в Нижегородской области

Также в регионе выставили на продажу редкий лот для поклонников мультфильма «Черепашки-ниндзя» — комикс Teenage Mutant Ninja Turtles — Turtles Volume One (1991, USA). В книге есть автограф Кевина Истмена —одного из создателей книги. Уникальная подпись была получена в 1993 году в музее Words and Pictures в Нортгемптоне. Комикс, который можно приобрести за 250 тысяч рублей, издан на английском языке.