Автографы Виктора Цоя и автора Черепашек-ниндзя продают в Нижегородской области

Уникальные автографы можно купить в Нижегородской области по цене от 250 000 до 1 000 000 рублей. Об этом сообщили эксперты «Авито».
В подборку необычных товаров представители интернет-площадки включили личную подпись лидера группы «Кино» Виктора Цоя. За один миллион рублей фанаты также получат фразу «Удачных падений!» — легендарный культовый привет, ставший крылатым благодаря рок-музыканту.
Также в регионе выставили на продажу редкий лот для поклонников мультфильма «Черепашки-ниндзя» — комикс Teenage Mutant Ninja Turtles — Turtles Volume One (1991, USA). В книге есть автограф Кевина Истмена —одного из создателей книги. Уникальная подпись была получена в 1993 году в музее Words and Pictures в Нортгемптоне. Комикс, который можно приобрести за 250 тысяч рублей, издан на английском языке.
Ранее в Нижем Новгороде выставили на продажу футболку с автографом Месси.