Молодежный фестиваль «Лимон» пройдет в Заповедных кварталах

Программа разделена на два основных образовательных слота: днем гостей ждет погружение в контекст перегруженного инфополя. Можно будет послушать лекцию о влиянии шума на человека, посетить воркшоп по очистке кэша гаджетов и разума, а также встречу «Как не стать адептом тревоги?». Для тех, кто ищет не только эмоциональной, но и физической разрядки, будет актуален мастер-класс по гвоздестоянию — смелый способ выхода из монотонного режима.