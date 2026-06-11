Молодежный фестиваль «Лимон» пройдет в Заповедных кварталах

Городской образовательный фестиваль «Лимон» пройдет в «Заповедных кварталах» в Нижнем Новгороде 16 июня. Организаторы обещают мастер-классы по гвоздестоянию, борьбе с тревожностью и пересборку личного бренда.
Темой фестиваля этого года стала одна из самых актуальных проблем нового времени — поиск баланса и способы существования в условиях информационного шума. Площадка под открытым небом объединит арт-зоны, музыкальную программу и лекторий.
Программа разделена на два основных образовательных слота: днем гостей ждет погружение в контекст перегруженного инфополя. Можно будет послушать лекцию о влиянии шума на человека, посетить воркшоп по очистке кэша гаджетов и разума, а также встречу «Как не стать адептом тревоги?». Для тех, кто ищет не только эмоциональной, но и физической разрядки, будет актуален мастер-класс по гвоздестоянию — смелый способ выхода из монотонного режима.
Вечерний блок будет посвящен креативу и самореализации. Гости узнают, как правильно транслировать себя во внешнюю среду. Также участникам помогут пересмотреть личный бренд и узнать, как креативному специалисту выжить на рынке..
Между лекциями запланирован мастер-класс от арт-резидентов, а завершением вечера станет выступление хедлайнера на закате. Его имя организаторы пока держат в секрете.
Вход бесплатный, по предварительной регистрации.
16+
Софья Барсукова.