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Молодежный фестиваль «Лимон» пройдет в Заповедных кварталах

Нижегородцев научат жить в условиях информационного шума.

Источник: Нижегородская правда

Городской образовательный фестиваль «Лимон» пройдет в «Заповедных кварталах» в Нижнем Новгороде 16 июня. Организаторы обещают мастер-классы по гвоздестоянию, борьбе с тревожностью и пересборку личного бренда.

Темой фестиваля этого года стала одна из самых актуальных проблем нового времени — поиск баланса и способы существования в условиях информационного шума. Площадка под открытым небом объединит арт-зоны, музыкальную программу и лекторий.

Программа разделена на два основных образовательных слота: днем гостей ждет погружение в контекст перегруженного инфополя. Можно будет послушать лекцию о влиянии шума на человека, посетить воркшоп по очистке кэша гаджетов и разума, а также встречу «Как не стать адептом тревоги?». Для тех, кто ищет не только эмоциональной, но и физической разрядки, будет актуален мастер-класс по гвоздестоянию — смелый способ выхода из монотонного режима.

Вечерний блок будет посвящен креативу и самореализации. Гости узнают, как правильно транслировать себя во внешнюю среду. Также участникам помогут пересмотреть личный бренд и узнать, как креативному специалисту выжить на рынке..

Между лекциями запланирован мастер-класс от арт-резидентов, а завершением вечера станет выступление хедлайнера на закате. Его имя организаторы пока держат в секрете.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

16+

Софья Барсукова.