«Эпоха непременно покидает нас»: Гришаева и Стриженова попрощались с Людмилой Чурсиной

Сайт KP.RU рассказал, что Людмила Чурсина никогда не испытывала недостатка в ролях. Режиссерам всегда требовалась красивая и сильная женщина. В личной жизни Людмилы Алексеевны и вовсе кипели шекспировские страсти. Устав бороться с алкоголизмом первого супруга, она даже хотела покончить жизнь самоубийством. Последующие два брака счастья тоже не принесли. В итоге любовным терзаниям звезда предпочла одиночество.